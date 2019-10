ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für LVMH nach Umsatzzahlen des Luxusgüterkonzerns für das dritte Quartal von 415 auf 420 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe wegen des überraschend starken Wachstums aus eigener Kraft seine Gewinnschätzungen für die Franzosen angehoben, schrieb Analyst Guillaume Gauvillé in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2019 / 16:43 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.