NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für LVMH vor Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Die Segmente Mode & Lederwaren sowie Weine & Spirituosen dürften die Richtung weisen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Sparte Uhren & Schmuck profitiere von der Konsolidierung der übernommenen US-Juweliers Tiffany & Co. Die Kommentare des Luxusgüterkonzerns zum laufenden Geschäft dürften unterstützend wirken./bek/ag