NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 780 Euro belassen. Angesichts der hohen Bewertung des Luxusgütersektors würden Investoren nun vorsichtiger, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Im Juli hätten die Einzelhandelsumsätze in den beiden wichtigen Absatzmärkten USA und China enttäuscht. Aus einer fundamentalen Perspektive sei das Umfeld aber unverändert stützend./bek/edh