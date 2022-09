LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LVMH von 825 auf 840 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In unsicheren Zeiten empfehle es sich, auf besonders exklusive Marken zu setzen, schrieb Analystin Carole Madjo in einer am Freitag vorliegenden Studie zur Luxuswarenbranche. Getreu diesem Motto empfiehlt die Expertin die Papiere des "High-End"-Modekonzerns Hermes und stuft den Uhrenhersteller Swatch ab. Auch bei LVMH sieht sie "ein gutes Versteck" im Konjunkturabschwung./ag/mis