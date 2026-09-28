Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 39,52 Mrd. EURKGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
AI Analyse
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 73 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Berichtssaison nach dem dritten Quartal dürfte am Narrativ für die Branche nichts ändern, schrieb Tim Rokossa in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Es gelte das Prinzip Hoffnung auf die Politik. China bleibe die größte Herausforderung ? und zwar strukturell, nicht bloß zyklisch./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
41,10 €
|Abst. Kursziel*:
70,32%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
70,88%
|
Analyst Name:
Tim Rokossa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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