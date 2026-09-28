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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

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40,97 EUR -0,73 EUR -1,74 %
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Marktkap. 39,52 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

10:31 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40,97 EUR -0,73 EUR -1,74%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 73 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Berichtssaison nach dem dritten Quartal dürfte am Narrativ für die Branche nichts ändern, schrieb Tim Rokossa in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Es gelte das Prinzip Hoffnung auf die Politik. China bleibe die größte Herausforderung ? und zwar strukturell, nicht bloß zyklisch./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
41,10 €		 Abst. Kursziel*:
70,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
70,88%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
59,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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