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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

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46,82 EUR +1,28 EUR +2,81 %
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Marktkap. 42,86 Mrd. EUR

KGV 11,25 Div. Rendite 5,83%
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Symbol MBGAF

UBS AG

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral

11:36 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
46,82 EUR 1,28 EUR 2,81%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Nach den besser als erwartet ausgefallenen Zahlen für das zweite Quartal dürften die durchschnittlichen Marktschätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) zulegen, schrieb Patrick Hummel am Dienstag nach dem Bericht des Autokonzerns. Die nächste Tranche des Aktienrückkaufprogramms habe der Markt wohl schon erwartet, womöglich aber mit etwas mehr gerechnet als das angekündigte Volumen von einer Milliarde Euro in der Zeit bis zur nächsten Hauptversammlung./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 06:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: wegosi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
46,84 €		 Abst. Kursziel*:
6,75%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
46,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,79%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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