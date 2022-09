NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta auf "Outperform" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Die Bedenken der Investoren wegen des Wechsels der Nutzer zu anderen Angeboten als Facebook seien zwar berechtigt, schrieb Analyst Brad Erickson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Social-Media-Anbieter verfüge aber über Stellschrauben, den Belastungen zu begegnen. Das Risiko sei daher überschaubar./mf/gl