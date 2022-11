NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta nach der Ankündigung des größten Stellenabbaus der Geschichte des Facebook-Konzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Analyst Brad Erickson wertete die Nachricht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie positiv. Die Ankündigung könne zwar die Bedenken hinsichtlich des Wettbewerbs und des Eindrucks übermäßiger Investitionen in das sogenannte Metaverse nicht ausräumen. Gleichwohl sei sie das erste Zeichen, dass der Vorstandsvorsitzende bereit sei, in Anbetracht des Gegenwinds, dem das Unternehmen ausgesetzt sei, dem Wunsch der Aktionäre nach etwas umsichtigeren Investitionen nachzukommen./la/ajx