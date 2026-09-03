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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

MTU Aero Engines Buy

12:16 Uhr
MTU Aero Engines Buy
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
346,70 EUR 3,00 EUR 0,87%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 460 Euro auf "Buy" belassen. Chloe Lemarie äußerte sich am Freitag zu Aussagen des Flugzeugvermieters Azorra, die in einem Medienbericht transportiert wurden. Probleme mit den GTF-Triebwerken des MTU-Partners Pratt & Whitney sollen demnach besser geworden sein. Solche Kommentare seinen positiv für den Triebwerksbauer. Sie spiegelten nachlassender Lagerbestände bei diesen Triebwerken wider./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 02:28 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 02:28 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Buy

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
460,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
346,20 €		 Abst. Kursziel*:
32,87%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
346,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,68%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
398,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

12:16 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
24.08.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
19.08.26 MTU Aero Engines Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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EQS Group EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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