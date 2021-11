ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat MTU nach dem jährlichen Investorentag des Triebwerkbauers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Der dort gegebene Ausblick auf das kommende Jahr sei insgesamt enttäuschend, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Freitag vorliegenden Studie. So liege das operative Ergebnisziel (Ebit) unter der Konsensschätzung. Eine größere Überraschung sei die anhaltend schwache Profitabilität im Wartungsgeschäft./gl/tih