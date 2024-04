UBS AG

National Grid Buy

12:16 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für National Grid von 1190 auf 1210 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mark Freshney verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie darauf, dass der Übertragungsnetzbetreiber eine neue zugrunde liegende EPS-Kennzahl (Ergebnis je Aktie) eingeführt habe, in der latente Steuern von in Großbritannien regulierten Unternehmen wieder hinzugerechnet würden. Optisch steige daher seine EPS-Schätzung von März an aufgrund der Änderung in der Rechnungslegung./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2024 / 16:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2024 / 16:20 / GMT

