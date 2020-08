LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für National Grid von 1040 auf 980 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Bis zum Jahresende werde der Netzbetreiber Klarheit haben bezüglich der Regulierung in den kommenden fünf Jahren, schrieb Analyst Dominic Nash in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Vorgaben der zuständigen Behörde Ofgem dürften hart werden, dies spiegele der schwache Aktienkurs aber bereits wieder./bek/la