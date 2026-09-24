Nike Aktie
Marktkap. 47,01 Mrd. EURKGV 22,03 Div. Rendite 3,53%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
AI Analyse
Nike Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike von 42 auf 38 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Stimmung für Nike-Aktien und die gesamte Sportartikelbranche habe sich zuletzt eingetrübt, schrieb Brooke Roach am Donnerstag im Ausblick auf den Bericht zum ersten Geschäftsquartal am 1. Oktober. Geprägt sei sie vom gesamtwirtschaftlichen Druck und schwächerem Reiseverhalten. Die Verbraucher seien zunehmend wählerisch. Insgesamt deuteten ihre Daten auf einen schwachen Trend für Nike zum Auftakt des Geschäftsjahres hin./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 14:06 / MDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Neutral
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 38,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 35,99
|Abst. Kursziel*:
5,58%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 35,98
|Abst. Kursziel aktuell:
5,61%
|
Analyst Name:
Brooke Roach
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 47,75
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nike Inc.
|08:41
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|22.08.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|08:41
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets