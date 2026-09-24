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Nike Aktie

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Marktkap. 47,01 Mrd. EUR

KGV 22,03 Div. Rendite 3,53%
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Symbol NKE

AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

Nike Neutral

08:41 Uhr
Nike Neutral
Aktie in diesem Artikel
Nike Inc.
31,64 EUR 0,06 EUR 0,17%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nike von 42 auf 38 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Stimmung für Nike-Aktien und die gesamte Sportartikelbranche habe sich zuletzt eingetrübt, schrieb Brooke Roach am Donnerstag im Ausblick auf den Bericht zum ersten Geschäftsquartal am 1. Oktober. Geprägt sei sie vom gesamtwirtschaftlichen Druck und schwächerem Reiseverhalten. Die Verbraucher seien zunehmend wählerisch. Insgesamt deuteten ihre Daten auf einen schwachen Trend für Nike zum Auftakt des Geschäftsjahres hin./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 14:06 / MDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Neutral

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 38,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 35,99		 Abst. Kursziel*:
5,58%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 35,98		 Abst. Kursziel aktuell:
5,61%
Analyst Name:
Brooke Roach 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 47,75

*zum Zeitpunkt der Analyse

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