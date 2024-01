UBS AG

Nordea Bank Abp Registered Buy

13:51 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nordea auf "Buy" mit einem Kursziel von 144 schwedischen Kronen belassen. Die Aktie sei sein bevorzugter nordeuropäischer Bankentitel, schrieb Analyst Johan Ekblom in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dank Absicherungsgeschäften für sich verändernde Zinsen seien die Ertragsaussichten der Finnen besser als die einiger Konkurrenten. Dazu stützten Aktienrückkäufe mittelfristig den Gewinn je Aktie (EPS). Positiv wertet Ekblom auch die Übernahme von Aktivitäten der Danske Bank. Er rechnet am 5. Februar mit guten Quartalszahlen und hob seine EPS-Schätzungen leicht an./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2024 / 10:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2024 / 10:53 / GMT

