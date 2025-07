UBS AG

Nordea Bank Abp Registered Buy

08:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Nordea nach Quartalszahlen von 158 auf 157 schwedische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die hohe Profitabilität und das Wachstum machten die Aktien der skandinavischen Bank attraktiv, schrieb Johan Ekblom in einer am Donnerstag im Handelsverlauf aktualisierten Einschätzung. Der bereinigte Gewinn vor Rückstellungen habe die Konsensschätzung verfehlt, was aber durch den Umschwung bei den Nettokrediten mehr als ausgeglichen werde. Die günstige Bewertung spreche weiter für die Aktie./gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2025 / 15:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2025 / 15:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com