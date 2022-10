LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordea von 10,30 auf 10,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Namita Samtani hob in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie ihre Gewinnschätzungen je Aktie für skandinavische Banken an - unter Abwägung von aktuellen Zahlen zu den Kundeneinlagen, den Nettozinserträgen und Gegenwind bei den Hypothekenmargen./tih/ngu