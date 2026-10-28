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Novartis Aktie

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Marktkap. 255,29 Mrd. EUR

KGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
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AI Analyse

Bernstein Research

Novartis Market-Perform

08:11 Uhr
Novartis Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Novartis AG
139,00 EUR -0,86 EUR -0,61%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Novartis von 132,84 auf 127,08 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Sein neues Kursziel begründete Analyst Justin Smith am Mittwoch mit seinen nach unten korrigierten mittelfristigen Prognosen. Etwas abgefedert werde der Effekt durch die unveränderten Bewertungen der Konkurrenz./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 11:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Novartis Market-Perform

Unternehmen:
Novartis AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
127,08 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
129,22 CHF		 Abst. Kursziel*:
-1,66%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Justin Smith 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
122,79 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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