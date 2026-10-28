Novartis Aktie
Marktkap. 255,29 Mrd. EURKGV 18,30 Div. Rendite 3,38%
WKN 904278
ISIN CH0012005267
Symbol NVSEF
AI Analyse
Novartis Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Novartis von 132,84 auf 127,08 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Sein neues Kursziel begründete Analyst Justin Smith am Mittwoch mit seinen nach unten korrigierten mittelfristigen Prognosen. Etwas abgefedert werde der Effekt durch die unveränderten Bewertungen der Konkurrenz./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 11:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Novartis Market-Perform
|Unternehmen:
Novartis AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
127,08 CHF
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
129,22 CHF
|Abst. Kursziel*:
-1,66%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Justin Smith
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
122,79 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Novartis AG
|08:11
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:11
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:01
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:11
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|28.10.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG