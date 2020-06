FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Novo Nordisk von 420 auf 430 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Europas Pharmaindustrie habe sich rasch auf die kommerziellen und klinischen Herausforderungen in Zeiten der Corona-Krise eingestellt, hieß es in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./bek/ajx