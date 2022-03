ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Philips von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 49 auf 29 Euro gesenkt. Analyst Graham Doyle verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf den Rückruf von Atemtherapiegeräten. Der Medizintechnikkonzern müsse mit einer Sammelklage in den USA rechnen. Derzeit sei noch unklar, wie viele Kläger es geben werde und wie viel jeder von ihnen im Falle eines Vergleichs an finanziellen Mitteln erhalten könnte. Die Sicht in die Zukunft sei daher schlecht und die Bewertung der Aktie aktuell nicht mehr attraktiv./ck/edh