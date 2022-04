ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Philips von 29 auf 26 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Bei dem Medizintechnikkonzern gebe es am Ende des Tunnels immer noch kein Licht, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach dem ersten Quartal habe er seine Schätzungen nochmals kürzen müssen./tih/la