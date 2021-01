NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Philips nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe einen guten Jahresschluss hingelegt und den Ausblick auf 2021 bestätigt, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive am Montag in einer ersten Reaktion./gl/tih