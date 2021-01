NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Philips von 52 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Konzern navigiere zielsicher durch die Klippen der Corona-Krise hin zur Nach-Corona-Welt, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei eine der Empfehlungen für das laufende Jahr./mf/mis