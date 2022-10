FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Philips von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 18 auf 11 Euro gesenkt. Es werde für den Medizintechnikkonzern wohl zunächst noch einmal schlimmer, bevor sich die Lage bessere, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach der überraschend massiven Gewinnwarnung in der Vorwoche sieht er weiter immense Risiken für die Anlagestory./ag/edh