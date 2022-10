NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) und der Free Cashflow hätten seine Prognosen übertroffen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Den Jahresausblick habe der Sportwagenhersteller beibehalten./edh/ck