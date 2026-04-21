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RBC Capital Markets

Porsche vz Sector Perform

08:01 Uhr
Porsche vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42,25 EUR 0,45 EUR 1,08%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Porsche AG von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Tom Narayan gab in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf das erste Quartal im Autosektor. Am besten positioniert seien unter den europäischen Autobauern Ferrari und Volkswagen. Bei der Porsche AG und Stellantis glaubt er daran, dass die operativen Margen im ersten Quartal 2026 aufgrund vorteilhafter Mixeffekte positiv überraschen werden./tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:05 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: tratong / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Porsche vz. Sector Perform

Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
42,76 €		 Abst. Kursziel*:
-6,45%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
42,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,33%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
14.04.26 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
14.04.26 Porsche vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.04.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
14.04.26 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
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