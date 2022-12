NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG auf "Underperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Daniel Roeska beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit den Nachhaltigkeits-Initiativen europäischer Autobauer. Sein Fazit lautet, dass die Zusammenstellung von Verantwortlichen und der Aufsichtsräte verbesserungswürdig ist. Investoren sollten hier eine Veränderung einfordern./tih/bek