Prosus Aktie
Marktkap. 90,8 Mrd. EURKGV 8,55 Div. Rendite 0,72%
WKN A2PRDK
ISIN NL0013654783
Symbol PROSF
Prosus Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Overweight" belassen. Nach der jüngsten Underperformance dürfte sich der Wind für die Aktien von Prosus und ihre größte Beteiligung Tencent drehen, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag. Mehr Einblick in die finanziellen Ambitionen wäre allerdings hilfreich./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 22:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Prosus Overweight
|Unternehmen:
Prosus N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
73,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
40,99 €
|Abst. Kursziel*:
78,11%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
42,17 €
|Abst. Kursziel aktuell:
73,13%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
66,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Prosus N.V.
|08:01
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|29.06.26
|Prosus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|Prosus Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Prosus Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.26
|Prosus Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.06.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.25
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.24
|Prosus Hold
|Jefferies & Company Inc.