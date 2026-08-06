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Prosus Aktie

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KGV 8,55 Div. Rendite 0,72%
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JP Morgan Chase & Co.

Prosus Overweight

08:01 Uhr
Prosus Overweight
Aktie in diesem Artikel
Prosus N.V.
42,17 EUR 1,11 EUR 2,69%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Prosus mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Overweight" belassen. Nach der jüngsten Underperformance dürfte sich der Wind für die Aktien von Prosus und ihre größte Beteiligung Tencent drehen, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag. Mehr Einblick in die finanziellen Ambitionen wäre allerdings hilfreich./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 22:26 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Prosus Overweight

Unternehmen:
Prosus N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
40,99 €		 Abst. Kursziel*:
78,11%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
42,17 €		 Abst. Kursziel aktuell:
73,13%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
66,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.26 Prosus Buy Deutsche Bank AG
14.07.26 Prosus Overweight JP Morgan Chase & Co.
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30.06.26 Prosus Underweight JP Morgan Chase & Co.
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