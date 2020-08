FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Qiagen anlässlich der gescheiterten Übernahme durch den US-Technologiekonzern Thermo Fisher von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Scheitern des Deals sei für ihn keine Überraschung gewesen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen des Rückenwindes durch die Corona-Krise sollte das Biotechnologie- und Gendiagnostikunternehmen deutlich mehr wert sein als der Angebotspreis von Thermo Fisher impliziert habe. Qiagen sei bisher bereits ein bedeutender Profiteur der Krise gewesen und seine Corona-Tests dürften mindestens bis in das nächste Jahr hinein stark nachgefragt werden. Das Kursziel erhöhte Friedrichs von 32 auf 60 US-Dollar./la/bek