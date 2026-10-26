RELX Aktie
Marktkap. 63 Mrd. EURKGV 26,83 Div. Rendite 2,24%
WKN A0M95J
ISIN GB00B2B0DG97
Symbol RLXXF
RELX Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Relx mit einem Kursziel von 5070 Pence auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Daniel Kerven passte in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung sein Bewertungsmodell für den Fachverlag und Datenbankanbieter an die zuletzt veröffentlichten Neunmonatszahlen an. So hob er etwa seine diesjährige Margenprognose an, senkte aber mit Blick auf eine höhere Aktienzahl und einen geringeren Beitrag von Aktienrückkäufen seine Schätzung für das Ergebnis je Aktie 2030. Den nächsten Kurstreiber sieht Kerven in einem Investoren- und Analystenseminar am 3. November./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 21:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: RELX Overweight
|Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
50,70 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
35,78 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,50 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|08:01
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|RELX Buy
|UBS AG
|23.10.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|16.10.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|RELX Buy
|UBS AG
|23.10.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|16.10.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|RELX Buy
|UBS AG
|23.10.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|16.10.26
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|25.04.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|14.02.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|28.06.24
|RELX Equal Weight
|Barclays Capital