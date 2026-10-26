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JP Morgan Chase & Co.

RELX Overweight

08:01 Uhr
RELX Overweight
Aktie in diesem Artikel
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Relx mit einem Kursziel von 5070 Pence auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Daniel Kerven passte in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung sein Bewertungsmodell für den Fachverlag und Datenbankanbieter an die zuletzt veröffentlichten Neunmonatszahlen an. So hob er etwa seine diesjährige Margenprognose an, senkte aber mit Blick auf eine höhere Aktienzahl und einen geringeren Beitrag von Aktienrückkäufen seine Schätzung für das Ergebnis je Aktie 2030. Den nächsten Kurstreiber sieht Kerven in einem Investoren- und Analystenseminar am 3. November./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 21:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: RELX Overweight

Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
50,70 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
35,78 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,50 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:01 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
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