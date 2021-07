ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Die Kapitalmarktveranstaltung der Franzosen habe gezeigt, dass man in einer Elektroauto-Zukunft wohl zu den Gewinnern gehören werde, schrieb Analyst David Lesne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/gl