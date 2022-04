NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Rheinmetall von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft, obwohl das Kursziel von 191 auf 211 Euro angehoben wurde. Solange eine Deeskalation des Ukraine-Konflikts ausbleibt, dürften Rüstungsaktien weitere Unterstützung erhalten, schrieb Analyst Andrew Humphrey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die angekündigten Investitionen in die Verteidigung seien mittlerweile in den Kursen aber eingepreist. Es sei nicht absehbar, dass in den Budgets nochmals nachgelegt wird./tih/edh