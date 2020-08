FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Rheinmetall nach vollständigen Quartalszahlen von 85 auf 83 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Sven Diermeier begrüßte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, dass der Autozulieferer und Rüstungskonzern sich wieder in der Lage sehe, einen Ausblick für den "Problembereich" Automotive zu geben. Der Diversifikationseffekt des Geschäftsmodells komme auch im laufenden Jahr zum Tragen./gl/la