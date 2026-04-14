Rheinmetall Aktie
Marktkap. 69,44 Mrd. EURKGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2100 Euro auf "Buy" belassen. Die Düsseldorfer dürften solide ins Jahr gestartet sein, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht am 7. Mai. Anleger sollten dabei die hohen Vergleichshürden aus dem Vorjahr bedenken./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Buy
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
2.100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.485,40 €
|Abst. Kursziel*:
41,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.494,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,49%
|
Analyst Name:
Christoph Laskawi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.080,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|08:31
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|07.04.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.06.19
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.17
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.15
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
|12.03.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|11.02.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|24.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|19.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research