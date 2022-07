FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Rheinmetall auf "Hold" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Die Zahlen für das zweite Quartal dürften am unteren Ende des Unternehmensausblicks liegen, wobei das Rüstungsgeschäft besser gelaufen sein sollte als der Autozulieferbereich, schrieb Analyst Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/edh