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Symbol CFRHF

JP Morgan Chase & Co.

Richemont Overweight

14:36 Uhr
Richemont Overweight
Aktie in diesem Artikel
Richemont
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Richemont auf "Overweight" belassen. Das Umfeld für die europäischen Luxusgüterkonzerne bleibe durchwachsen, schrieb Chiara Battistini am Mittwoch in ihrem Branchenausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Diese sollten eher verhaltene Geschäftstrends zeigen und daher keine großen Kurstreiber bringen. Die bereits geringe Positionierung der Anleger in LVMH, Kering und Hermes sollte deren Aktienkurse nach unten absichern, wobei das Potenzial nach oben erst einmal begrenzt erscheine. Optimistischer ist die Expertin für Richemont - trotz der schon guten Kursentwicklung seit Jahresbeginn./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 20:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Overweight

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
182,90 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
182,70 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
194,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

14:36 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Richemont Buy UBS AG
02.07.26 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
29.06.26 Richemont Outperform Bernstein Research
24.06.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
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