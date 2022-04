ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für RWE auf "Outperform" mit einem Kursziel von 40,50 Euro belassen. Staatliche Eingriffe in den Versorgersektor seien im ersten Quartal recht harmlos gewesen, würden nun aber unterstützend, schrieb Analyst Stefano Bezzato in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Das gelte auch für RWE, der deutsche Energiekonzern sollte operativ von einer Stärkung der Erneuerbaren Energien profitieren.Im günstigsten Fall seien für den Aktienkurs sogar 46,50 Euro möglich./bek/tih