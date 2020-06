NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für RWE von 30 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Zielvorgaben für die Produktionskapazitäten erneuerbarer Energie bis 2022 seien erreichbar, schrieb Analyst John Musk in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick darüber hinaus winke dem Energiekonzern weiteres Wachstum./bek/jha/