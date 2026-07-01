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Ryanair Aktie

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JP Morgan Chase & Co.

Ryanair Overweight

10:26 Uhr
Ryanair Overweight
Aktie in diesem Artikel
Ryanair
24,59 EUR -0,92 EUR -3,61%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 33 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vorsichtigere Aussagen des Billigfliegers zur kurzfristigen Entwicklung der Flugpreise nahm Analyst Harry J Gowers zum Anlass, seine Schätzungen etwas zu senken. Nach dem jüngsten Kursrücksetzer der Aktien hielt er am Dienstag aber an seiner positiven Grundhaltung fest./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 22:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ryanair Overweight

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
25,56 €		 Abst. Kursziel*:
25,20%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
24,59 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,13%
Analyst Name:
Harry J Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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