FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Papiere von Salzgitter AG nach finalen Neunmonatszahlen mit einem fairen Wert von 14 Euro auf "Halten" belassen. Die zuvor bekannt gegebenen Eckdaten seien erwartungsgemäß bestätigt worden, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. In Zeiten der Pandemie habe insbesondere die Nachfrageschwäche aus der Automobilindustrie beim Stahlkonzern tiefe Spuren hinterlassen. Er ist aber zuversichtlich, dass sich die Ertragslage im nächsten Geschäftsjahr wieder bessert./tih/ag