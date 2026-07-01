JP Morgan Chase & Co.

Salzgitter Overweight

09:06 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Ergebniskennziffern (Ebitda) hätten seine Prognosen und die Konsensschätzungen klar übertroffen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem lobte er den angehobenen Jahresausblick des Stahlkonzerns./rob/edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2026 / 19:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2026 / 19:01 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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