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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Salzgitter Overweight

11:31 Uhr
Salzgitter Overweight
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Salzgitter
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach endgültigen Geschäftszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analyst Dominic O'Kane wies am Dienstag in einer ersten Reaktion darauf hin, dass der operative Gewinn (Ebitda) in der Stahlfertigung unter seiner Schätzung liege. Das sei höheren Kosten geschuldet. Zudem sei die Nettoverschuldung höher als von ihm angenommen, weil das Unternehmen entgegen seiner Erwartung Betriebskapital aufgebaut habe./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 08:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 08:16 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salzgitter Overweight

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
51,15 €		 Abst. Kursziel*:
27,08%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
51,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,21%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salzgitter

11:31 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:26 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
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20.07.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
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