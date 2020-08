Aktie in diesem Artikel Salzgitter 13,69 EUR

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG auf "Reduce" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Stahl bleibe ein hartes Geschäft, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management habe zwar klare Fortschritte bei der Kostenbasis gemacht und in die Zukunft investiert. Obst empfiehlt aber, an der Seitenlinie zu bleiben./ag/bek