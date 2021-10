NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Analyst Mark Purcell sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von starken Quartalszahlen des Pharmakonzerns in all seinen drei Sparten. Zudem verwies er auf das angehobene Jahresziel für das Ergebnis je Aktie, was nun seiner und auch der Konsenserwartung entspreche./ck/la