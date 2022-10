MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat SAP vor den am 25. Oktober erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Im Fokus dürften die defensiven Qualitäten des Softwareherstellers stehen, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er erinnerte daran, dass SAP das Jahresziel für den operativen Gewinn unter anderem wegen des Gegenwinds durch den russischen Krieg in der Ukraine bereits zur Vorlage der Halbjahreszahlen gesenkt hatte./ck/gl