FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für SAP von 125 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zusätzlichen Details zum ersten Quartal stärkten die Marktzuversicht in die neue Strategie des Softwarekonzerns, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Verglichen mit Papieren der weltweiten Konkurrenz sei SAP weiterhin günstig bewertet./ajx/jha/