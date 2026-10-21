SAP Aktie
Marktkap. 232,63 Mrd. EURKGV 33,92 Div. Rendite 1,20%
WKN 716460
ISIN DE0007164600
Symbol SAPGF
AI Analyse
SAP SE Neutral
Die US-Bank JPMorgan hat SAP
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:35 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 00:35 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SAP AG / Wolfram Scheible
Zusammenfassung: SAP Neutral
|Unternehmen:
SAP SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
175,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
207,40 €
|Abst. Kursziel*:
-15,62%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
206,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-15,25%
|
Analyst Name:
Toby Ogg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
215,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|24.04.26
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|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
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|DZ BANK
|06.08.25
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|08.10.26
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