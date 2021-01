NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SAP nach Eckdaten zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Analyst Mark Moerdler sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von einem guten Quartalsergebnis und einem ermutigenden Ausblick. Er sieht seine optimistische Einschätzung untermauert./tih/ag