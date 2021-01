NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SAP mit Blick auf einen Börsengang der Beteiligung Qualtrics auf "Outperform" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Ein hoher Ausgabepreis der Qualtrics-Aktien könne sich positiv auf die Barmittel auswirken, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung des Software-Entwicklers werde der Börsengang aber wohl keine größeren Auswirkungen haben./bek/ajx