NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SAP nach einem Gespräch mit Konzernvertretern auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Der Softwarekonzern sei bei der Umstellung seiner Kunden auf Cloud-Lösungen im frühen Stadium, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit der Initiative "Rise with SAP" ziele man darauf ab, diese Verlagerung voranzutreiben./tih/ajx