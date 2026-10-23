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AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Sartorius vz Buy

08:01 Uhr
Sartorius vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Sartorius AG Vz.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sartorius von 307 auf 315 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Geschäftszahlen des dritten Quartals hätten die Erholung im Geschäftsbereich Bioprocess Solutions (BPS) bestätigt, schrieb James Vane-Tempest am Freitag im Nachgang des Berichts des Laborkonzerns und seiner Tochter Sartorius Stedim Biotech. Die Stärke im LPS-Segment Lab Products & Services treibe die Jahresziele nach oben./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 13:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2026 / 20:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sartorius vz. Buy

Unternehmen:
Sartorius AG Vz.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
315,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
277,80 €		 Abst. Kursziel*:
13,39%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
281,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,06%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
295,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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